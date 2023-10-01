Московский креативный бульон

В Москве открылась онлайн-платформа «Центр материалов» для специалистов из сферы моды и дизайна. По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, это позволит создать пространство для взаимодействия разных сегментов рынка моды: «Дизайнеры, архитекторы, декораторы интерьеров смогут использовать базу для реализации своих проектов», — рассказал он.