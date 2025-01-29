Подрядчик сорвал срок завершения капремонта школы в Рассказово

В Рассказово сорван срок сдачи капитального ремонта третьего корпуса школы №3. Об этом сообщили на заседании оперштаба по реализации нацпроектов, которое провел врио главы Тамбовской области Евгений Первышов.
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