Последние трубы «Северного потока – 2» сварены. Газопровод закончен!

ЗанозаПолитикаПоследние трубы «Северного потока – 2» сварены. Газопровод закончен! Достроенный с таким большим трудом, российский энергетический мега-проект смог преодолеть все трудности.Вернуться к статье85НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлекс ZLOYBOYВо нагородили сколько слов по поводу трубопровода... Да. Он нам (как защита) от хохлов был нужен... Но газ-то сильно нужен был хермании (пиндосский спг - дороже в 4 раза)... Но не пойму, зачем мы, как всегда выпучив глаза берёмся строить и получать массу т.н. ссанкций... Надо было бы: Гансы! Вам надо - стройте! И цапайтесь и е...итесь с пшеками, хохлами, пиндосами (да те и не посмеют)... Быстро построите - быстро получите... Но наша страна (и народное достояние) мастерски создаёт себе проблемы, а потом героически и с потерями, их преодолевает... Молодцы! На очереди - пакистан...bngor68 АгеевТы дурак? Хотя, можно и не спрашивать...avershin1947mailru АвершинГаз нужен западу, а Украина воровала в ущерб России. Теперь разрешено качать по одной трубе фактически, ну это уже проблемы запада, газ и на востоке купят, тем более расчёт своими деньгами.БОБорис ОсиповИрина ЧещинаОтличная новость! Ура!КотищевМы победили! А Брюссель вместе с хохлами лучше бы не загадывали, что с ними будет через 25 лет!АКАскольд КоновичРоссия, вперёд!!!Андрей ВикторовБабло победило зло! Все как всегда. Как там у Экзюпери в "Маленьком принце" - ЕСЛИ КТО ТО ЗАЖИГАЕТ ЗВЕЗДЫ, ЗНАЧИТ ЭТО КОМУ ТО НАДО. К примеру на Сахалине, где газ добывают, где есть современный завод по его сжижению и терминалы по отгрузке за кордон, их потребителям, до 60% населенных пунктов до сих пор не газифицированы. То есть ЖЕНУ ОТДАЙ ДЯДЕ, А САМ ИДИ К БЛЯ...И! А сколько нефти добывают на Сахалине и его шельфе? МНОГО!!!! А бензин АИ-95 три дня уже как стоит 62-65 рублей за литр! То есть опять ЖЕНУ ДЯДЕ, А САМ К БЛЯ..Е! От завершения строительства и начала поставок газа по "СП-2" граждане РФ, за редким исключением(чиновники, некоторые депутаты ГД и верхушка "Газпрома") имеют от мертвого осла уши, дырку от бублика и красную облупленную культяпку на воротник, что бы башка не шаталась и воротничок не пачкался. А еще Россия имеет истощение запасов энергоносителей и расхищение ресурсов страны.Комментировать
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