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С компании пропавшего почти год назад с семьей в тайге Усольцева взыскали миллионы рублей

С компании пропавшего почти год назад с семьей в тайге Усольцева взыскали миллионы рублей

Арбитражный суд Свердловской области взыскал с компании пропавшего в тайге Красноярского края с семьей Сергея Усольцева ООО «Поливест-Железногорск», занимающейся производством порошковых красок, 4 055 530 рублей.

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