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ФНС заплатит 3 миллиарда специалистам по Java и PostgreSQL. За устранение багов в «Налог-з»

ФНС заплатит 3 миллиарда специалистам по Java и PostgreSQL. За устранение багов в «Налог-з»

Российская налоговая заплатит три миллиарда за устранение багов в системе «Налог-з»\u000D\u000AФедеральная налоговая служба России (ФНС) объявила  масштабный тендер на сумму 3,19 млрд рублей для доработки и сопровождения своей ключевой автоматизированной информационной системы (АИС) «Налог-3».

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