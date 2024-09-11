ФНС заплатит 3 миллиарда специалистам по Java и PostgreSQL. За устранение багов в «Налог-з»

Российская налоговая заплатит три миллиарда за устранение багов в системе «Налог-з»\u000D\u000AФедеральная налоговая служба России (ФНС) объявила масштабный тендер на сумму 3,19 млрд рублей для доработки и сопровождения своей ключевой автоматизированной информационной системы (АИС) «Налог-3».