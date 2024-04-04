Уголь и мазут теперь нельзя использовать в котельных Читы

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сегодня подписал закон об охране атмосферного воздуха, согласно которому в котельных краевого центра и Читинского района нельзя будет использовать уголь и мазут.
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