Жителю Челябинска, удерживавшему девушку в плену 14 лет, назначили лечение

Жителю Челябинска Владимиру Ческидову назначили принудительное лечение после похищения двух девушек, убийства, изнасилования и совершения насильственных действий сексуального характера в состоянии невменяемости.
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