Считаные дни остались до необычной премьеры в Приморском краевом драматическом театре молодежи. Владивостокцы увидят «Два солнца» (10+) – постановку в жанре теневого театра, воплощенную на основе легенд малочисленных народов Дальнего Востока.
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