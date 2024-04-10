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Владивостокцы увидят «Два солнца»

Владивостокцы увидят «Два солнца»

Считаные дни остались до необычной премьеры в Приморском краевом драматическом театре молодежи. Владивостокцы увидят «Два солнца» (10+) – постановку в жанре теневого театра, воплощенную на основе легенд малочисленных народов Дальнего Востока.

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