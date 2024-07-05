В Самарской области полицейские установили «гастролёра», обманувшего 84-летнюю пенсионерку

6 апреля текущего года в ОМВД России по Красноярскому району за помощью обратилась жительница областной столицы, которая сообщила о том, что ее 84-летняя мать, проживающая в селе Новый Буян, стала жертвой телефонного мошенничества.
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