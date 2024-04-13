Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Батька: Мы с Путиным "соагрессоры", но ни я ни Путин не хотим чтобы страдал братский нам украинский народ

Батька: Мы с Путиным "соагрессоры", но ни я ни Путин не хотим чтобы страдал братский нам украинский народ

Москва провоцирует переворот в Киеве? Задаются вопросом — зачем Путин предлагает переговоры с Киевом на основе проекта стамбульских соглашений? Но напрашивается вопрос — кому Путин в Киеве предлагает переговоры?  Вряд ли Зеле — хотя ВВП считает его удобным противником, но мы его все чаще называем нелегитимным из-за отмены выборов.

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Комментарии
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Алексей Тан
Бедные, бедные Троебалты.... как же сильно и мощно... Лука их обскакал!... да-а... ни чета они луке.
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1 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Какой на хуй братский народ продажные хохляры . Да и батька еще тот хрен.
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14 мин.
Олег Самойлов
А что такое &quot;батька&quot;?  Батя - это ОТЕЦ! А вот что такое &quot;батька&quot;?
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8 мин.

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