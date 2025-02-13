Одна из столичных больниц получила высший рейтинг аккредитации

Городская клиническая больница «Святая Троица» получила высший рейтинг, присуждаемый Национальным советом по оценке и аккредитации в здравоохранении, что подтверждает высокие стандарты качества, безопасности и профессионализма в медицинских услугах.
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