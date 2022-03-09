Кайл Кузма: «В «Лейкерс» каждый год менял свою роль, но в «Вашингтоне» все иначе»

Форвард «Вашингтона» Кайл Кузма рассказал об изменениях в своей игре после перехода из «Лейкерс». «Для меня это была отличная смена ритма, смена обстановки.

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