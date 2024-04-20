Второй сезон «Игры в кальмара» выйдет во второй половине 2024 года

Второй сезон сериала «Игра в кальмара» выйдет на Netflix во второй половине 2024 года. Об этом 18 апреля сообщило издание The Hollywood Reporter со ссылкой на генерального содиректора Netflix Теда Сарандоса.
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