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Царьград

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17-летний мигрант перерезал горло матери двоих детей. Подробности зверского убийства в Коммунарке

17-летний мигрант перерезал горло матери двоих детей. Подробности зверского убийства в Коммунарке

В Москве арестовали 17-летнего подростка по делу об убийстве матери двоих детей в Коммунарке.Щербинский районный суд Москвы отправил под стражу до 24 октября 17-летнего гражданина Таджикистана, обвиняемого в убийстве женщины, сопряжённом с разбоем.

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