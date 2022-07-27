Нам ли осуждать украинцев, в то время как в подавляющем большинстве русских городов памятники Ленину как стояли на главной площади перед мэриями, администрациями округов и правительствами регионов, так и продолжают стоять?

Возвращение Ленина Сейчас в интернете и на телевидении мы видим эмоциональные дискуссии, вызванные возвратом памятников Ленину и коммунистических названий улиц в декоммунизированных украинскими нацистами и ныне освобожденных Россией городах.
Возвращение Ленина Сейчас в интернете и на телевидении мы видим эмоциональные дискуссии, вызванные возвратом памятников Ленину и коммунистических названий улиц в декоммунизированных украинскими нацистами и ныне освобожденных Россией городах.
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