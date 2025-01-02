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РЖАКА

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Мудрые советы от бабушки

Мудрые советы от бабушки

Бабушка говорила мне:- Котенька, принцев мало, и они слишком любят себя и своих драконов.Их хватает только на дур, которые не могут сами вылезти из какого нибудь пи*деца и мечтают только о белых мерседесах.

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