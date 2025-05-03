Игроки опасаются, что Sony поднимет цены на свои игры вслед за Microsoft и Nintendo — Ghost of Yotei уже подорожала в БразилииSony пока держит цену на Ghost of Yotei в США на уровне $69,99, но игроки в социальных сетях выражают опасения, что это ненадолго.
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