Официальные ремастеры сразу двух частей Legacy of Kain: Soul Reaver могут анонсировать уже совсем скороКажется, в обозримом будущем Crystal Dynamics может анонсировать ремастеры Legacy of Kain: Soul Reaver и Legacy of Kain: Soul Reaver 2.
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