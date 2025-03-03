Работник "Кузбассразрезугля" вырастил 100 тысяч тюльпанов для подарка коллегам к 8 Марта

В Кемеровской области водитель карьерного самосвала Евгений Щербаков, работающий в УК "Кузбассразрезуголь", вырастил к Международному женскому дню более 100 тысяч тюльпанов на собственном приусадебном участке.
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