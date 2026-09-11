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Семилетняя девочка погибла, выпав с балкона 9-го этажа в Якутске

Семилетняя девочка погибла, выпав с балкона 9-го этажа в Якутске

В Якутске семилетняя девочка выпала с девятого этажа жилого дома и погибла. Об этом 11 сентября сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

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