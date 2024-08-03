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UFC on ABC 7: Нурмагомедов против Сэндхагена, Шара Буллет против Олексейчука и другие бои

3 августа в Абу-Даби (ОАЭ) пройдет турнир UFC on ABC 7. В главном событии ивента состоится поединок в легчайшем весе между Кори Сэндхагеном (17-4) и Умаром Нурмагомедовым (17-0).

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