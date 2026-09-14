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Правительство выделит более 303 млн рублей на программу «Земский доктор»

Правительство выделит более 303 млн рублей на программу «Земский доктор»

Российский премьер Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями заявил, что правительство России направит на выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» свыше 303 млн рублей.

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