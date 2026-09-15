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Мировое обозрение

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Рада проголосовала за отставку генпрокурора Украины Руслана Кравченко

Рада проголосовала за отставку генпрокурора Украины Руслана Кравченко

Верховная рада Украины отправила в отставку генерального прокурора Руслана Кравченко. Решение принято на экстренном заседании: за постановление проголосовали 317 народных депутатов — поддержка, которая не оставляет пространства для трактовок.

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