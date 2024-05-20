Хозпостройка вспыхнула из-за горевшей травы в Петрозаводске

Пожарные карельской столицы боролись с огнем на улице Ульянова В воскресенье в 17 часов 40 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о том, что возле дома на улице Ульянова горит хозяйственная постройка.