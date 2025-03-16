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Царьград

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Предсказания Урсулы Соутель о будущем катаклизме

Предсказания Урсулы Соутель о будущем катаклизме

Знаменитая английская ведьма, Урсула Саутейл, родилась в 1488 году и прожила до 1561 года. Она также известна под именем Матушки Шиптон.

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