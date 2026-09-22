10 коротких и добрых сказок для малышей

Добрые сказки для детей помогают говорить о важных вещах простыми словами. Через знакомых героев малыш учится дружить, заботиться о близких, замечать чужую печаль и не бояться просить о помощи.
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