Проживание в «зеленых» районах повышает плотность костей и снижает риск остеопороза

Жизнь в зеленых районах рядом с садами, парками и зелеными насаждениями может повысить плотность костей и снизить риск остеопороза, говорится в исследовании, опубликованном в научном в журнале Annals of the Rheumatic Diseases.
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