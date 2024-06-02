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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дюков не поедет на Евро, хотя его пригласили: «Россию отстранили, ехать было бы неправильно с этической точки зрения»

– Есть ли у вас приглашение на чемпионат Европы? – Безусловно, такое приглашение есть. Но на данный момент я не собираюсь посещать матчи Евро.

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