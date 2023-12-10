Ещё одна трамвайная линия появится в Ростове: где её построят

На её проектирование у "Синары" будет год.Компания "Синара ГТР", которая занимается модернизацией трамвайной сети в Ростове, получила от городских властей разрешение на планировку в районе старого аэропорта.
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