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Ещё одна трамвайная линия появится в Ростове: где её построят

Ещё одна трамвайная линия появится в Ростове: где её построят

На её проектирование у "Синары" будет год.Компания "Синара ГТР", которая занимается модернизацией трамвайной сети в Ростове, получила от городских властей разрешение на планировку в районе старого аэропорта.

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