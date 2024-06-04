Подбит второй авианосец в Красном море? США отмалчиваются, а хуситы, похоже, уже без тормозов

LD

Leon Dan

Сказочки. Авианосец это не простой корабль. У него своя ПВО и обеспечение. И один он просто так никуда не ходит. И не говорю даже про АУГ, это еще серьёзнее. И что какая-то мелкая страна потопила такой объект, просто чьи-то выдумки. В общем, опять шапкозакидательство. Не у нас, так у "соседей".