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Позитив для оптимистов

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Подбит второй авианосец в Красном море? США отмалчиваются, а хуситы, похоже, уже без тормозов

Подбит второй авианосец в Красном море? США отмалчиваются, а хуситы, похоже, уже без тормозов

В принципе и так понятно, о чем могут умалчивать США, когда дело касается их широко разрекламированной военной техники.

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Европа, Америка даёт открыто Украине вооружение, почему бы и России не давать &quot;Кинжалы&quot; и пр. братьям-хуситам? Враг моего врага -- мой друг.
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15 час.
Зоя Копань
И не помешало бы чтобы они ударили по всем 11 базам амеров в Сирии!
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14 час.
LD
Leon Dan
Сказочки. Авианосец это не простой корабль. У него своя ПВО и обеспечение. И один он просто так никуда не ходит. И не говорю даже про АУГ, это еще серьёзнее. И что какая-то мелкая страна потопила такой объект, просто чьи-то выдумки. В общем, опять шапкозакидательство. Не у нас, так у &quot;соседей&quot;.
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4 час.

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