Экс-глава МИД Гренландии Броберг заявил, что весь мир пытается завоевать остров

Весь мир пытается завоевать Гренландию в надежде использовать ее природные ресурсы. Об этом утверждает депутат гренландского парламента, председатель крупнейшей в парламенте оппозиционной партии "Налерака" и экс-глава МИД острова Пеле Броберг в интервью РИА Новости.