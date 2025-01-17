Экс-глава МИД Гренландии Броберг заявил, что весь мир пытается завоевать остров

Весь мир пытается завоевать Гренландию в надежде использовать ее природные ресурсы. Об этом утверждает депутат гренландского парламента, председатель крупнейшей в парламенте оппозиционной партии "Налерака" и экс-глава МИД острова Пеле Броберг в интервью РИА Новости.
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