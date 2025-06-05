Украинцы скажут «спасибо»: дроны ВС РФ нанесли удар по ТЦК в Прилуках Черниговской области, атакованы и другие объекты противника

Российская армия вновь в минувшую ночь произвела серию комбинированных ударов высокоточными средствами поражения по военным целям и объектам военно-промышленного комплекса на подконтрольной Киеву территории.
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