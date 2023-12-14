Русский двойной удар: Пентагон объявил о вынужденном выборе. Киеву не понравится

США придётся выбирать между своей боеготовностью и поставками оружия Украине, заявили в Пентагоне.Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что в конечном итоге Штатам придётся выбирать между собственной боеготовностью и помощью Незалежной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии