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Уроки пикапа для девушек

Уроки пикапа для девушек… Зачем они нужны? Начнём с того, что мужчинам в этом мире проще. Для того, чтобы познакомиться с какой-нибудь симпатичной особой, им всего-то нужно сделать небольшое усилие над собой и сделать какой-нибудь один шаг для знакомства.

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