Как Ринго Старр в 85 лет доказал, что возраст — не помеха для большого искусства

Честно говоря, я всегда относилась к сольному творчеству Ринго Старра с изрядной долей скепсиса. За всю жизнь в моей коллекции винила осел лишь один его альбом — «Ringo» 1973 года, да и тот попал ко мне исключительно благодаря моему увлечению российскими печатными изданиями.