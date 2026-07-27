Как Ринго Старр в 85 лет доказал, что возраст — не помеха для большого искусства

Честно говоря, я всегда относилась к сольному творчеству Ринго Старра с изрядной долей скепсиса. За всю жизнь в моей коллекции винила осел лишь один его альбом — «Ringo» 1973 года, да и тот попал ко мне исключительно благодаря моему увлечению российскими печатными изданиями.
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