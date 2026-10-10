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Русская Семёрка

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Засекреченный герой: как еще еще до полета Гагарина погиб космонавт Бондаренко

23 марта 1961 года, Москва. До исторического полёта Юрия Гагарина оставалось 19 дней. В сурдокамере Института авиационной медицины 24-летний Валентин Бондаренко завершал десятый день испытаний в одиночестве.

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