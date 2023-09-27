В центральной детской библиотеке проходят сентябрьские встречи

В начале учебного года центральную детскую библиотеку по традиции с экскурсией посетили первоклассники гимназии N1 со своими наставниками Маргаритой Ивановной Садовской и Татьяной Георгиевной Плаксуновой.
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