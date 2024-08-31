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МВД: Более 400 граждан недружественных стран получили убежище в РФ

МВД: Более 400 граждан недружественных стран получили убежище в РФ

Согласно сообщению пресс-центра МВД России, более 400 иностранных граждан из недружественных стран, которые разделяют российские духовные и культурные ценности и обратились за защитой, получили убежище в Российской Федерации.

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