МВД: Более 400 граждан недружественных стран получили убежище в РФ

Согласно сообщению пресс-центра МВД России, более 400 иностранных граждан из недружественных стран, которые разделяют российские духовные и культурные ценности и обратились за защитой, получили убежище в Российской Федерации.
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