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ИА Регнум

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Berliner Zeitung: сделка Путина и Трампа подорвала санкционную стратегию Евросоюза

Berliner Zeitung: сделка Путина и Трампа подорвала санкционную стратегию Евросоюза

Сделка между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом подорвала санкционную стратегию Евросоюза (ЕС) в отношении Москвы.

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