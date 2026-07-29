Смешные мемы и картинки про Человека-паука

Вы залипнете! Лучшее, что есть во Всемирной паутине по теме! Сплелись два повода: 1 августа — День Человека-паука, в честь первого появления супергероя в комиксах Amazing Fantasy в 1962 году, 31 июля — официальный старт в мировом прокате свежей части франшизы «Человек-паук: Новый день» (Spider-Man: Brand New Day).