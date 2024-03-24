Германия под вопросом: немцы переходят на американские ракеты JASSM-ER Ольга ВайленкоПоследние новости о закупках военной техники в Германии вызывают жаркие дискуссии как в самой стране, так и за её пределами.
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