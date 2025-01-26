Виновной в страшном взрыве на газопроводе в Подмосковье признали женщину-мастера

Суд определил наказание для виновника одной из самых крупных аварий на газопроводе последних лет. ЧП произошло в июле 2019 года на Осташковском шоссе — в результате прорыва трубы возник сильнейший пожар, при котором были повреждены несколько зданий и автомобилей, а также погибла женщина-охранник.
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