Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Яблокова
    ну вот. А эти думают, что 2 км минирования их спасут))))Украина намерена ...
  • Россиянин
    Унас для размирирования проходов есть УР-77 "Змей горыныч". Выстреливает спомощью специальных ракет длинные рукава на...Украина намерена ...
  • Надежда Яблокова
    Минные заграждения опасны пехоте. А если пройтись по этим заграждениям бомбардировкой, что останется от этих мин?)))))Украина намерена ...

Зеленский готовит для США новый список вооружений, необходимых Украине для «победы над Россией»

Зеленский готовит для США новый список вооружений, необходимых Украине для «победы над Россией»

Киев намерен добиться от США поставки истребителей F-16, несмотря на неоднократные отказы. По данным CNN, Зеленский готовит новый список необходимых Украине вооружений, боевая авиация туда уже включена.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх