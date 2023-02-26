Зеленский готовит для США новый список вооружений, необходимых Украине для «победы над Россией»

Киев намерен добиться от США поставки истребителей F-16, несмотря на неоднократные отказы. По данным CNN, Зеленский готовит новый список необходимых Украине вооружений, боевая авиация туда уже включена.
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