В Минобороны подтвердили освобождение населенных пунктов Макаровка и Ленинское в ДНР Российские военные освободили от боевиков киевского режима населенные пункты Макаровка и Ленинское (Григоровка) в ДНР.
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В Минобороны подтвердили освобождение населенных пунктов Макаровка и Ленинское в ДНР Российские военные освободили от боевиков киевского режима населенные пункты Макаровка и Ленинское (Григоровка) в ДНР.
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