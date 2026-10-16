В Тульской областной научной библиотеке состоялась встреча-беседа для студентов, обучающихся по направлению «Правоохранительная деятельность» в Юридическом полицейском колледже и по направлению «Юриспруденция» в Социально-технологическом колледже.
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