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Закон, порядок, государство

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В районах Бурятии почтили память жертв автомобильных аварий

17 ноября во всем мире почтили память жертв дорожно-транспортных происшествий. Ежегодно в третье воскресенье ноября отмечается Всемирный день памяти жертв ДТП.

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