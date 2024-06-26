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Обзор матча Грузия — Португалия, группы F на Евро 2024, 26.06.2024

Сборная Грузии обыграла Португалию в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы — 2024. Встреча группы F, которая проходила на стадионе «Фелтинс-Арена» в Гельзенкирхене, завершилась со счетом 2:0 в пользу грузинской команды.

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