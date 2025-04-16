В Казани в Кировском и Московском районах на сутки ограничат водоснабжение

Жителям Кировского и Московского районов Казани временно отключат воду. В Казанском водоканале сообщили, что с 09:00 17 апреля до 09:00 18 апреля будут проводить работы по модернизации системы, из-за чего подача воды будет приостановлена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии