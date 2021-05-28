Банки.ру

95 258 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Аверков
    И это правильно! Обратился в Прокуратуру за помощью, представлять мои интересы в суде. На второй день звонок: "Подход...Составление иска ...
  • Виктор Шиховцев
    Любая палка о двух концах. Теперь можно и совершенно посторонние сайты банить без суда.Принят закон о бо...
  • Виктор Шиховцев
    Это выше, чем Зимбабве, надеюсь?Россия поднялась ...

Брокеры разрабатывают новые стратегии привлечения в низкий сезон

Приток физических лиц на фондовый рынок меняет механизмы привлечения брокерами новых и чужих клиентов — речь идет не только о снижении комиссий и подарках в виде акций, но также о начислении баллов при переходе от конкурента, пишет «Коммерсант».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх