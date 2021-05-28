Брокеры разрабатывают новые стратегии привлечения в низкий сезон

Приток физических лиц на фондовый рынок меняет механизмы привлечения брокерами новых и чужих клиентов — речь идет не только о снижении комиссий и подарках в виде акций, но также о начислении баллов при переходе от конкурента, пишет «Коммерсант».
Приток физических лиц на фондовый рынок меняет механизмы привлечения брокерами новых и чужих клиентов — речь идет не только о снижении комиссий и подарках в виде акций, но также о начислении баллов при переходе от конкурента, пишет «Коммерсант».
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