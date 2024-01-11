Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Война в Красном море неизбежна

Война в Красном море неизбежна

США и Великобритания готовятся нанести удар по хуситам, сообщает Wall Street Journal.Йеменцы предупредили, что развяжут полномасштабную войну и нанесут удары по базам США, если кто-нибудь нанесет удар по Йемену, включая использование дронов-камикадзе.

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